روسيا ترشح نفسها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولي

جهينة نيوز

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2021- 2023 .

وقال فيودور ستيسوفسكي، السكرتير الصحفي للبعثة: "ستواصل روسيا عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2021 — 2023".

وانتهت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الدولي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، وبتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام نفسه لم يعاد انتخابها للمجلس.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل في العام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.

وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد أعلنت انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولي، إن بلادهها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية اليوم الثلاثاء، بعدما لم تتحل أي دول أخرى "بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا من أجل إصلاح المجلس المنافق والأناني".