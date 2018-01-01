جيش الاحتلال يستهدف قطاع غزة بالصواريخ

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء أن طائراته إصابت 25 هدفًا في قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية له.

وقالت وكالة "أ ف ب" الفرنسية أن الرد الإسرائيلي جاء بعد أن دوّت صفارات الإنذار، فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأفاد مصدر بجيش الاحتلال بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إياد مردخاي، نتيف عتسيراه، كسوفيم، ونيريم، وتصدت القبة الحديدية لرشقة صواريخ أطلقت من المناطق الشمالية لقطاع غزة، باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وسمعت انفجارات ضخمة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، ناجمة عن اعتراض القبة الحديدة لعدد من الصواريخ أطلق من القطاع تجاه البلدات في غلاف غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "قامت مقاتلات حربية الليلة باستهداف ثلاثة أهداف إرهابية داخل مجمع عسكري تابعة ل حماس جنوب قطاع غزة وذلك ردًّا على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أدرعي: "جيش الدفاع مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال الإرهابية طالما هناك حاجة وباستخدام وسائل متنوعة".

وحمل جيش العدو المسؤولية عن ما يجري في غزة حيث قال أدرعي في بيانه، "منظمة حماس الإرهابية تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل التداعيات".