الإصابة تبعد معز حسن عن مرمى تونس

الأربعاء, 20 حزيران 2018 الساعة 00:12 | رياضة, مونديال روسيا 2018

الإصابة تبعد معز حسن عن مرمى تونس

جهينة نيوز

أعلن الفريق الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم ان الاصابة في الكتف التي تعرض لها حارس مرماه معز حسن في المباراة الأولى ضد انكلترا الاثنين، ستبعده عما تبقى من مونديال روسيا 2018.

وقال طبيب المنتخب سهيل الشملي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي على موقع "فيسبوك"، "تحدثت مع الاطار الطبي لناديه (نيس الفرنسي الذي يعيره لنادي شاتورو في الدرجة الثانية) وأخذنا القرار وسيتحول (معز حسن) لناديه للعلاج وبالنسبة اليه المونديال انتهى".

وأوضح الشملي ان اصابة حسن (23 عاما) هي عبارة عن "خروج مفصل" الكتف الأيسر من مكانه.

وكان حسن (23 عاما) قد تعرض للاصابة في الدقيقة الرابعة من المباراة ضد انكلترا، اثر سقوطه على كتفه اثناء محاولته قطع تمريرة من اللاعب الانكليزي جيسي لينغارد. وعاود حسن اللعب لبضع دقائق، قبل ان يسقط مجددا من الألم، ويخرج باكيا ليستبدل بفاروق بن مصطفى (16).

وتلقت تونس ضربتين موجعتين قبل المونيال باصابة قائدها وهدافها وصانع ألعابها والدحيل القطري يوسف المساكني (الركبة) والمهاجم طه ياسين الخنيسي (الفخذ).

وخسر المنتخب التونسي مباراته الأولى في مونديال 2018 أمام انكلترا 1-2، بهدفين سجلهما قائد "الأسود الثلاثة" هاري كاين، بينما كان الهدف التونسي من نصيب الفرجاني ساسي من ركلة جزاء (35).

ويشارك المنتخبان في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وبنما.

المصدر أ ف ب


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