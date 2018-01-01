أبراج يوم الأربعاء 2018/6/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/20: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ لأنه يحب الحيوية والحركة، لا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الاساءة، يستبق الحدث وعنده القدرة على التواقع، وشخصيته يتفرد فيها لنفسه، يوجد مرحلو جديدة في الفترة القادمة، محظوظ، وانفراجات والأوضاع العاطفية تكون ممتازة للذي وضعه يسمح لوجود ارتباط، فترة مناسبة للقاء النصف الآخر، حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج بفرصة في مكان عمل ممكن خارج القطر للبعض، وممكن أن يكون ضمن مؤسسات جديدة وعروض جديدة، لكن الأوضاع الصحية يجب أن ينتبه عليها مولود اايوم، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: الأيام القادمة أفضل، لكن اليوم سوف تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيّع الوقت في الندم والأسف ولا تدع طباعك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تؤدي لخلافات أو مشكلة، هدئ من روعك وعالج الأمور بمنطق وجرّب أن تعمل لقاءات لطيفة ومصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة بمعنى اليوم عزز علاقاتك مع طرف آخر، عنوان نهارك شراكة مولود الحمل.

الثور: من الصباح تجد نفسك مضطر أن تكون متوتر لا عليك غير أن تنظم وقتك جيداً وتطلب مساعدة، وبكّر لأعمالك لأن اليوم أعمال كثيرة، تجنب السهر والارهاق، وقد تصل لحلول مرضية، ولا تعاند والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن أن تظهر لك مسألة تستوجب حضورك، لا تنسى أن تنتبه على صحتك لأن عنوان نهارك ضغط عمل وتنقل من حال لحال مولود الثور.

الجوزاء: ارتفعت المعنويات، مميز نهارك، اليوم حضورك تستمد قوة منه من الرفقة والأحبة ويمكن أن يخطر في بالك التسلية واللهو وتشعر بأهمية التعاون والتعاطف، بإمكانك اليوم قلب المعطيات لصالحك، تعيش يوم مختلف سواءً أو اجتماعي و يرغب أحداً بالاتكال عليك، بمعنى اليوم جميل لتمارس نشاط فني أو أدبي مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم حاول أن تبقى متيقظ وقد تطرأ مسألة ملّحة تتطلب حكمة ومرونة ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية أو اتجاه مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم ويمكن أن تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها اليوم، واعمل نفسك غير سامع وداري محيطك لأن اليوم أمور منزلية وعقارية، وتصليحات وأعطال عنوان نهارك مولود السرطان.

الأسد: اليوم نهار لطيف، جرّب أن توضح كلامك ولا تثير مواضيع حساسة وخاصةً على صعيد أخوة أو أحد من محيطك، نهارك يحمل لك سفرة قصيرة أو مشاركة، وكثير مناسب للدراسة وتدع نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك تكون مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك، تمضي وقت جميل مع عائلتك ومع جيرانك وأخواتك، ومقابلاتك تكون ناجحة اليوم لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم مناسب لتلتف حول الحبايب وتدّعم قضاياك وتحصل على فرصة مالية، يحمل لك نهارك اغراءات مالية مفاجئات سارّة، عليك التركيز فقط على تحسين الأجواء حتى تنشط المساعي وتصل لهدف بفضل قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد خدمة، يمكن فرصتك المالية اليوم من عمل اضافي ويمكن أن يكون مكسب اليوم مولود العذراء.

الميزان: القمر وصل لبرجك، مطمأن للخولطر اليوم، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة، تعود لاستلام زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة تطور جديدة في حياتك اليومية وأيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة، يعني خطواتك اليوم جيدة والقوة والطاقة لك، معنوي ومادي اليوم عندك، يوجد خبر يسعدك اليوم مولود الميزان.

العقرب: اليوم أقل حظ وخاصةً بتراجع صحي أو معنوي إذاً لا تجازف في استقرارك، يمكن أن تسمع كلام معسول، لا تثق بأحد ربما اليوم يخيب أملك بسبب أمر طارئ بآخر لحظة ولا تنسى أن اليوم يوجد شيء يتعلق بالحذر وبطرح التحدي، سوف تقضي وقت في المنزل وتنتبه لصحتك، يجب أن تكون تصبور كثيراً لأن نهار فيه ضغط وتعب، العروض واهية اليوم ويجب أن تكتم موضوع أو تخفي سر عليك أن تتأقلم مع الأوضاع حتى تمر هذه الفترة مولود العقرب.

القوس: تعيش فترة جميلة، فرص جديدة، تعزز روابط اجتماعية، تكثر زياراتك ولقاءاتك المفيدة، ترى وجه جديد اليوم أو تتعرف على وجه قديم أو ثقافات جديدة تواظب نهارك حتى يرافقك الحظ لتفتح أبواب صداقة وتعمل تسويات، ممكن أن تلتقي مع الأصدقاء وتعمل دعوة أو سهرة، هذه الفترة ناشطة اليوم مولود القوس.

الجدي: يجب أن تكون حاضر وتثبت وجودك على جميع الأصعدة، اليوم سر نجاحك بالعمل و دقتك بتنظيمك واحترام مواعيدك بمرونتك وسرعة تكيفك مع المسؤولين، اليوم تحقق أمر ضروري مع الغرباء يمكن أن يكون نزلة أسواق أو ببعض الأمور التي تتعلق بلغة غير لغتك أو ثقافة غير ثقافتك، بمعنى سلام وارتياح وسمعة طيبة اليوم لأن السلطة والنفوذ لك مولود الجدي.

الدلو: اليوم تحلو اللقاءات، وتتم مصالحة، الحظ داعم يحمل لك حوافز مهمة تقربك من أهدافك المنشودة، تحرك لا تبقى مكتوف الأيدي، فعلاً النهار يحمل لك سفر أو اهتمام باتصالات لأماكن بعيدة، يوم حافل لتسعى لتعمل سلام، اليوم يمكن أن يكون فيه معتقدات وغرباء، يوم لاستقبال زوّار أو تودع زوّار مولود الدلو.

الحوت: اليوم تجد نفسك مرتاح وخاصةً بالقرب من محيطك لتلعب دور مهم لتسوية وقضية عالقة يمكن على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، لا عليك غير أن تعيد النظر ببعض قراراتك، بمطلق الأحوال اليوم الوقت مناسب لتجسد أمنياتك بأمور مالية أو يمكن وجود فواتير أو استحقاقات أو أمر صحي يظهر فجأة يمكن أن تكون أنت مرافق له لأحد المقربين أو لك شخصياً مولود الحوت.