ترامب يدافع عن سياسته المثيرة للجدل حول فصل العائلات المهاجرة

جهينة نيوز

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً الثلاثاء عن سياسته المثيرة للجدل حول فصل العائلات المهاجرة، مؤكداً أنه الخيار الوحيد لمحاربة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال.

وقال "لا أريد فصل الأطفال عن والديهم. عندما تعتقل الاهل بسبب دخولهم غير القانوني الى البلاد، وهذا ما يجب فعله، عليك عندها ان تفصل الاطفال".

ومع تشديده على ضرورة محاربة المهربين، اتهم الرئيس الأميركي وسائل الإعلام بالتواطؤ معهم.

وأضاف "لا نريد أن يتدفق الناس الى بلادنا. نريدهم أن يأتوا من خلال عملية قانونية ونريد في النهاية نظاماً قائماً على الجدارة".

ولفت الى أن "أولئك الذين يتقدمون بطلبات لجوء من خلال الوسائل القانونية لا تتم مقاضاتهم، لا تذكرهم أبداً وسائل الاعلام التي تنشر اخبارا كاذبة. انها تساعد هؤلاء المهربين بشكل لا يمكن لأحد ان يصدقه".

وعلى غرار عادته في الايام الاخيرة، اتهم الرئيس الاميركي الديموقراطيين مجددا بالمسؤولية عن الازمة الحالية قائلا انهم يعطلون اي اصلاح حول الهجرة في الكونغرس.

المصدر: ا ف ب