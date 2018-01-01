بالصور والفيديو.. من عمليات إزالة الأنقاض في مدينة حرستا

الثلاثاء, 19 حزيران 2018 الساعة 23:50 | شؤون محلية, أخبار محلية


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