السنغال تحرج بولندا وتفوز عليها بهدفين لهدف

جهينة نيوز

كسر المنتخب السنغالي، سلسلة النتائج السلبية للمنتخبات الأفريقية في مونديال روسيا، بتحقيق فوز ثمين على بولندا بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أتكريت أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء هدفي السنغال عن طريق تياجو كيونيك، مدافع بولندا بالخطأ في مرماه (37)، ومباي نيانج (60)، فيما أحرز كريتشوفياك هدف بولندا الوحيد (86).

وحقق المنتخب السنغالي الفوز الأول لمنتخبات أفريقيا في هذا المونديال، بعد سقوط مصر ونيجيريا والمغرب وتونس في فخ الخسارة.

ودخل الفريقان برسم تكتيكي واحد وهو 4-4-2، وهو ما جعل المساحات مغلقة، خاصة في وسط الملعب الذي بدا مزدحمًا باللاعبين.

وحاول الفريقان الاختراق من الأطراف ولكن الالتزام التكتيكي صعب من مهمة الأجنحة، لذا كان لعمق وسط الملعب الكلمة العليا.

وتفوق عمق وسط السنغال على نظيره البولندي الذي عانى البطء في التحضير وبناء الهجمات، بالإضافة إلى المساهمة الهجومية المنعدمة.

ودفع ذلك آدم ناوالكا، المدير الفني للمنتخب البولندي إلى تغيير الخطة 3-5-2 في الشوط الثاني لمحاولة كسب وسط الملعب، إلا أن الأخطاء الفردية حالت دون رجوع فريقه للمباراة.

وقاد السنغالي يوسف سابالي هجمة عنترية من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة رائعة لمباي نيانج، إلا أن الأخير سدد كرة بعيدة تمامًا عن المرمى في الدقيقة 18.

وحاول ليفاندوفسكي اختراق دفاعات السنغال في الدقيقة 23، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بسلام بجوار القائم الأيسر للحارس.

وخطف المنتخب السنغالي هدف التقدم في الدقيقة 37، عن طريق تياجو كيونيك، مدافع بولندا بالخطأ في مرماه بعدما غير اتجاه تسديدة إدريسا جاي، لاعب أسود التيرانجا.

وأنقذ خديم نداي، حارس السنغال مرمى فريقه من تهديد خطير، عندما أبعد الركلة الحرة التي نفذها روبيرت ليفاندوفسكي، ببراعة شديدة في الدقيقة 51.

وأضاع لوكاس بيتشيك، فرصة إدراك التعادل لبولندا في الدقيقة 56، بعدما سدد عرضية ماسيل ريبوس المتقنة، بعيدًا عن الخشبات الثلاث.

وسجل مباي نيانج الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 60، مستغلا هفوة دفاعية من جيجوش كريتشوفياك الذي أعاد الكرة للخلف بشكل ساذج، وتقدم من الحارس البولندي تشيزني، ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وأهدر أركاديوش ميليك، فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 70، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم الأيسر للحارس السنغالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من المنتخب البولندي من أجل العودة إلى اللقاء أسفرت عن هدف الدقيقة 86، جاء عبر رأسية كريتشوفياك.