إيران تهدد باستخدام حق «النقض» في منظمة «أوبك»

جهينة نيوز:

أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء بأن بلاده لم تتسلم إخطارا رسميا من المشاركين في اتفاق "أوبك +" بشأن عزم بعض الدول استخدام "الفيتو" ضد قرار زيادة إنتاج النفط.

وأضاف نوفاك أن روسيا ستتقدم خلال اجتماع الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق بفيينا الأسبوع الجاري بمقترح لزيادة الإنتاج ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

وأكد الوزير الروسي أن الدول المشاركة سيكون بمقدورها مناقشة مسألة زيادة الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق "أوبك+" في 21 حزيران، ويوم 23 من الشهر نفسه خلال اجتماع جميع الدول المشاركة في الاتفاق.

واستبعد نوفاك حدوث قفزات كبيرة في أسعار النفط في حال تم إعادة النظر بشروط الاتفاق، الذي يهدف لامتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وحذر الوزير من احتمال حدوث نقص في معروض النفط خلال الربع الثالث في حال لم تتخذ الدول أي إجراء حيال ذلك، إذ أن الطلب على الذهب الأسود يرتفع بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة من العام.

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي بعد أن أعلن مندوب إيران في منظمة "أوبك" حسين كاظمبور أردبيلي، أن إيران والعراق وفنزويلا، الأعضاء في منظمة "أوبك"، ستستخدم حق النقض ضد اقتراح لزيادة إنتاج النفط.

يذكر أن دولا من داخل وخارج "أوبك"، بقيادة روسيا والسعودية اتفقت في نهاية عام 2016 في فيينا على خفض إنتاجها النفطي بواقع 1.8 مليون برميل في اليوم، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في مطلع العام الماضي وتم تمديده حتى نهاية عام 2018، وستجتمع الدول المشاركة الأسبوع الجاري .