هكذا تنوي روسيا الرد على رسوم ترامب!

جهينة نيوز:

كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عن عزم بلاده فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأمريكية، وذلك ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي فرضتها واشنطن مؤخرا.

وأوضح أوريشكين أن روسيا ستفرض رسوما على منتجات أمريكية بنفس القيمة بهدف إحداث توازن في التبادل التجاري بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الرسوم ستطال الواردات الأمريكية التي لها نظائر في روسيا، مؤكدا أن بلاده تستخدم حقوقها الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية.