كولومبيا تخفق أمام العزم الياباني

جهينة نيوز:

حقق منتخب اليابان، فوزًا صعبًا على نظيره الكولومبي، بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.

سجل هدفي اليابان، شينجي كاجاوا (6) ويويا أوساكو (73)، بينما سجل خوان كينتيرو، هدف كولومبيا (39).

وارتفع رصيد اليابان إلى 3 نقاط، بينما تظل كولومبيا، بدون نقاط، في أولى مباريات المجموعة الثامنة.

بدأ كلا المنتخبين المباراة بطريقة لعب واحدة وهي 4-2-3-1، ومارس المنتخب الياباني ضغط عالٍ متواصل في الدقائق الأولى، وصل إلى منطقة جزاء كولومبيا، ونجح الضغط الياباني في توليد أخطاء في التمرير، مكنتهم من الحصول على ركلة جزاء.

ففي الدقيقة 3 من بداية المباراة، أنقذ دافيد أوسبينا، مرمى كولومبيا من هدف محقق من أوساكو، قبل أن تعود الكرة إلى كاجاوا، ليسددها بالمرمى، ويتصدى لها كارلوس سانشيز باليد.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب الياباني وحالة طرد على سانشيز، ليسجل اليابان أول أهدافه بالبطولة عبر كاجاوا من ركلة جزاء في الدقيقة 6.

حاول فالكاو تسجيل التعادل في الدقيقة 12 بعد تسديدة بالقدم اليسرى، استغلها من عرضية، إلا أن كاواشيما حارس اليابان تصدى لها.

وكاد إينوي أن يسجل الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 15، بعد تمريرة من كاجاوا، سددها بجوار القائم الأيسر لأوسبينا.

وخرج كوادرادو في الدقيقة 32 وحل محله باريوس، بعد نصف ساعة لم تكن جيدة لكوادرادو، الذي أفقد الكرة أكثر من مرة وفشل في مراوغة لاعبي اليابان ليفقد الكرة على إثرها.

تراجع المنتخب الكولومبي في النصف الأول من الشوط الأول، بسبب حالة الطرد، إلا أنه في المقابل، لم يُظهر اليابان أي خطورة حقيقية على مرمى أوسبينا بالرغم من الزيادة العددية.

واعتمدت كولومبيا على رادميل فالكاو كمحطة للحصول على أخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، وهو ما نجح فيه النمر الكولومبي، في أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 34، من تمريرة كينتيرو من وسط المدافعين إلى فالكاو، حولها الأخير في المرمى بلمسة ضعيفة، وصلت إلى يد كاواشيما بسهولة.

وأعاد خوان كينتيرو، منتخب كولومبيا للمباراة من جديد، بعدما سجل التعادل في الدقيقة 39 بتسديدة من ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة.

دخل اليابان الشوط الثاني مستحوذًا على الكرة، ومعتمدًا على الكرات الطويلة، التي فشل فيها الفريق في ظل الدفاع القوي والأطوال التي يتمتع بها خط دفاع كولومبيا.

ومن تمريرة ضربت الدفاع الكولومبي في الدقيقة 53، كاد أوساكو أن يسجل الهدف الثاني، إلا أن أوسبينا حال دون ذلك.

وتمكن أوسبينا من مواصلة تألقه ومنع إينوي، من تسجيل هدف التقدم لليابان بالدقيقة 57، بعد تسديدة من الجهة اليسرى.

ونج هيروكي ساكاي، في تسجيل هدف التقدم لليابان في الدقيقة 73، برأسية استغلها المدافع من ركلة ركنية، وسط خروج غير موفق لأوسبينا، أسفرت عن ثاني أهداف اليابان في المباراة.

وكاد جيمس رودريجيز أن يتعادل لمنتخب بلاده بالدقيقة 77 بعد تسديدة من داخل المنطقة، اصطدمت بقدم مدافع اليابان وخرجت إلى ركنية.