التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري أمام روسيا

جهينة نيوز:

يلتقي المنتخب المصري، مع نظيره الروسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم.

ومن المنتظر، أن تشهد مباراة اليوم، عودة محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية في لقاء أوروجواي.

وخسر المنتخب المصري، أمام أوروجواي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وقد يبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبد الشافي - علي جبر - أحمد حجازي - أحمد فتحي.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود تريزيجيه - محمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن "عمرو وردة".