روسية تطلق على مولودها اسم مسجل أجمل أهداف الخماسية في شباك السعودية

الثلاثاء, 19 حزيران 2018 الساعة 16:51 | رياضة, مونديال روسيا 2018

روسية تطلق على مولودها اسم مسجل أجمل أهداف الخماسية في شباك السعودية

جهينة نيوز:

تألق المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018، وتغلب على نظيره السعودي بخمسة أهداف نظيفة ليتصدر فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر وأوروغواي.

وذكر موقع إنترفاكس، أن امرأة من مدينة كوبان الروسية أطلقت على مولودها الذي وضعته خلال المباراة الافتتاحية، اسم ألكسندر تيمنا بألكسندر غولوفين مسجل الهدف الخامس الرائع لمنتخب القياصرة في شباك الأخضر السعودي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4.

ويواجه المنتخب الروسي اليوم نظيره المصري، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة في مدينة سان بطرسبورغ، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء أوروغواي في الـ25 من يونيو الجاري في مدينة سمارا.

المصدر: ntv.ru


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا