أنجيلا ميركل الى لبنان لتعزيز الدور الاقتصادي!

جهينة نيوز

تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء يوم الخميس القادم، إلى لبنان، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، تلتقي فيها الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل.

وبهذا الإطار قال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بموضوع العلاقات الثنائية الألمانية-اللبنانية من جهة، لأن ألمانيا تسعى دائماً إلى تعزيز علاقتها مع لبنان، لأنه يشكل قاعدة ومنطلق للعلاقات في منطقة المشرق والعالم العربي، لذلك هناك اهتمام من ألمانيا بتعزيز هذه العلاقة خاصة مع اقتراب موعد ما له علاقة بالثروة البترولية والنفطية ورغبة ألمانيا بتعزيز الدور الاقتصادي وأن يكون لها دور في استخراج وإدارة هذه الثروات والتي تطمح بأن يكون لها دور أساسي فيها".

وأضاف أبو زيد في حديث لـ"سبوتنيك":"من جهة أخرى ألمانيا تهتم بموضوع النازحين السوريين خاصة وأنها تعتبر أن لبنان ممكن أن يشكل نقطة إيجابية أو سلبية حول موضوع النازحين لأن هناك مساع من ألمانيا لعودة النازحين السوريين الموجودين على أراضيها إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا، هناك جهات وجمعيات تعمل على تسهيل سفر النازحين السوريين الموجودين في ألمانيا إلى لبنان وطبعاً هي تسعى لتعزيز هذا الموضوع".

وأشار أبو زيد إلى أن ألمانيا لديها مصلحة في أن يكون هناك استقرار في لبنان لأن أي اضطرابات تحدث في لبنان ستؤدي إلى أزمة في المنطقة وهجرة النازحين السوريين باتجاه أوروبا وخاصة باتجاه ألمانيا.