قوات هادي المدعومة من "التحالف" تسيطر على مطار الحديدة وسط مقاومة من "أنصار الله"

جهينة نيوز

قالت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية، إنها سيطرت على مطار الحديدة غرب اليمن بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش تمكن اليوم الثلاثاء، بإسناد من طيران التحالف من السيطرة على المطار باستثناء بعض الجيوب التي لا يزال يقاوم أنصار الله الذين يتحصنون داخل مبنى المطار مع استمرار المناوشات في شماله".

وأضاف "أن الفرق الهندسية للجيش باشرت في تطهير حول وداخل حرم المطار من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو أنصار الله بكثافة".

كما أشار إلى "انسحاب غالبية مسلحي أنصار الله باتجاه مدينة الحديدة وتمركزهم في الأحياء السكنية حيث اعتلوا العديد من المباني السكنية والفنادق ونشروا قناصين".

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي "أنصار الله".

ويقوم "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضرموت.