ما مضمون رسالة كيم جونغ أون إلى بوتين؟

جهينة نيوز

قال مساعد الرئيس الروسي لشوؤن السياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن رسالة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنص على نية الجانب الكوري للحفاظ على الاتصالات مع الجانب الروسي على أعلى المستويات.

وأضاف أوشاكوف، ردا على سؤال حول مضمون رسالة كيم جونغ أون إلى بوتين: "نصت الرسالة على أننا سنحافظ على الاتصالات على أعلى المستويات".

وأشار إلى أن الرسالة لا تحتوي على معلومات حول اتصالات متوقعة بين الزعيمين.

وكان رئيس مجلس الشعب الأعلى لكوريا الشمالية كيم يونغ نام، قد سلم الرئيس الروسي رسالة من الزعيم كيم جونغ أون، يوم 14 حزيران/يونيو.

سبوتنيك