سورية تدين بشدة وترفض توغل قوات تركية وأمريكية في محيط منبج

جهينة نيوز

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق ازاء توغل قوات تركية وامريكية في محيط مدينة منبج والذي يأتي في سياق العدوان التركي والامريكي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة اراضي الجمهورية العربية السورية.

وأضاف المصدر إن الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذي حقق الانجازات المتتالية على المجموعات الارهابية بمختلف مسمياتها هو اكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السوري من اي تواجد اجنبي والحفاظ على سيادة ووحدة سورية ارضا وشعبا

وأشار المصدر إلى أن سورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة السلوك العدواني الأمريكي والتركي والذي يشكل انتهاكا سافرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة.