مشاورات ثلاثية بين الدول الضامنة لعملية أستانا في جنيف

جهينة نيوز

بدأت المشاورات الثلاثية، اليوم الثلاثاء، بين الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، في جنيف قبل اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا.

ويمثل روسيا، المبعوث الرئاسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والجانب التركي، نائب وزير الخارجية، وعن إيران مساعد وزير الخارجية.

وسيقوم دي ميستورا رسمياً اليوم الثلاثاء، بإجراء مشاورات مع ممثلي الدول الضامنة الثلاث في أستانا، روسيا وتركيا وإيران، لمناقشة وضع اللجنة الدستورية السورية.

وكان دي ميستورا قد أعلن في بيان، يوم الأربعاء الماضي، أن مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا، سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 يونيو/حزيران، لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن اللجنة الدستورية لسوريا، وأن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقا،ً لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.