بعد انقطاع 14 عاماً.. إقلاع أول رحلة طيران مباشر موسكو بغداد

جهينة نيوز

وضع مطار "دوموديدوفو" الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء على جدول مواعيد الطائرات، رحلة مباشرة لشركة الطيران "رد وينجز" الروسية، إلى بغداد، يوم 20 حزيران/يونيو الجاري.

وحصلت شركة "رد وينجز" الروسية على تصريح من وزارة النقل العراقية بتسيير رحلات مباشرة بين موسكو وبغداد.

وكانت شركة الطيران العراقية "العراق للطيران" قد أطلقت أولى رحلاتها المباشرة بين بغداد وموسكو، في أيلول/سبتمبر 2017، بعد انقطاع دام 13 عاماً.

ويذكر أن الاتصال الجوي مع العراق توقف في عام 2004 بسبب عدم كفاية مستوى السلامة الجوية.