البرازيل تشكو حكم مواجهة سويسرا

جهينة نيوز:

طالب الاتحاد البرازيلي، من نظيره الدولي، تقديم إيضاحات حول التحكيم في المباراة الأولى للسامبا، في بطولة كأس العالم، أمام سويسرا، والتي أقيمت الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأعرب الاتحاد البرازيلي، في خطاب أرسله للفيفا، أمس الإثنين، عن امتعاضه من القرارات التحكيمية في المباراة، والتي أضرت بالبرازيل.

وذكر البرازيليون، أمثلة على الأضرار التي لحقت بهم جراء التحكيم، كاللعبة التي جاء منها هدف التعادل لسويسرا.

وأدعى البرازيليون، أن اللاعب السويسري ستيفن زوبير، قام بدفع المدافع البرازيلي ميراندا، قبل أن يلعب الكرة برأسه إلى داخل الشباك، هذا بالإضافة إلى ضربة جزاء لم تحتسب لصالح المهاجم جابرييل خيسوس.

وطالب الاتحاد البرازيلي في خطابه إلى الفيفا، الموقع من قبل روجيريو كابوبلو، رئيس البعثة البرازيلية في روسيا، بضرورة تفعيل تقنية المقاطع المصورة "فيديو" المساعدة للحكام، من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى خلال تلك المباراة.

وبعد أن قدم شرحا مفصلا للواقعتين المذكورتين، أوضح الاتحاد البرازيلي، في الخطاب، أن تلك الأحداث تعد خطأ واضحا وقع فيه الحكم، وأنه كان يجب الاستعانة بتقنية الفيديو.