زاخاروفا تكشف خداع الغرب لروسيا

جهينة نيوز

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا انفتحت على الغرب بعد الحرب الباردة، ولكن تم خداعها.

ووفقا لأقوالها، فإن روسيا اتخذت هذه الخطوة لأنها أرادت "وضع حد للحرب الباردة".

وأضافت زاخاروفا: "لقد انفتحنا تماما على الغرب. لم يقم أحد بالتدخل في أمورنا الداخلية، لكن غورباتشوف أراد وضع حد لسباق التسلح. أراد وضع حد للحرب الباردة. لذلك فقد انفتحنا، لكنكم خدعتمونا. لقد رديتم علينا بإحاطتنا بالأسلاك الشائكة".

كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو ليس من مصلحتها قيام صراعات مع الغرب، بل العكس تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية.

سبوتنيك