صحيفة "مكة" السعودية تكشف موعد عزل قطر عن محيط الخليج!

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "مكة" السعودية، موعد انتهاء تقديم عروض حفر "قناة سلوى" على الحدود مع قطر.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن "فترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى"، ستنتهي 25 يونيو/حزيران الحالي، بعد أن تمت دعوة 5 شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية لهذه المهمة وتقديم عطاءاتها.

وبحسب المصادر، فإنه سيعلن عن الشركة أو التحالف الفائز في حفر "قناة سلوى"، في فترة لا تتجاوز 90 يوما، بحيث تبدأ الشركة أو التحالف الذي سيرسو عليه المشروع بالإعلان عن خطته للعمل الفوري في حفر القناة على أن يتم الانتهاء من الحفر خلال أقل من عام واحد من بدء العمل.

وأفادت الصحيفة أن هذا التطور يأتي "في أعقاب أقل من شهرين من إعلان تحالف استثماري من القطاع الخاص عن مشروع شق القناة على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر، والذي سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي".

ويتضمن المشروع شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في "التنشيط السياحي" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

كما أشارت صحيفة "مكة" إلى تصريحات لخبراء جيوسياسيين، إن "إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية، ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة".