اليابان تواصل مناوراتها المشتركة مع أميركا

جهينة نيوز

صرح وزير الدفاع الياباني، إيتسونوري أونوديرا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تعيد النظر في خطط إجراء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أونوديرا خلال مؤتمر صحفي: "كما جاء في تصريحات الجانب الأميركي، لا يوجد تغيير في المناورات خارج شبه الجزيرة الكورية. نحن أكدنا سابقاً، وخلال المحادثات مع رئيس البنتاغون جيمس ماتيس، على إجراء المناورات اليابانية الأميركية، كما في السابق وبشكل كامل".

وذُكر في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأميركية علقت الاستعداد للمناورات مع كوريا الجنوبية، والتي من المخطط أن تجري في شهر آب/ أغسطس. ومن جانبها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، دانا وايت لوكالة "نوفوستي" أنه وفقا لما وعد به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وبالاشتراك مع حلفائنا في كوريا الجنوبية، فإن العسكريين الأميركيين علقوا جميع خطط التدريبات الدفاعية في شهر آب / أغسطس، موضحة أنه لم يتم اتخاذ القرار حول المناورات اللاحقة، وفي نفس الوقت أكدت أن القرار لن يؤثر على المناورات في منطقة المحيط الهادئ خارج حدود شبه الجزيرة الكورية.

سبوتنيك