ارتفاع اسعار الذهب بفعل توترات التجارة بين أمريكا والصين

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب في الاسواق العالمية اليوم مدعومة بالاقبال على الملاذات الامنة وذلك بفعل توترات النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت رويترز ان سعر الذهب ارتفع فى المعاملات الفورية2ر0 بالمئة الى 29ر1280 دولارا للاوقية فيما ارتفع الذهب فى العقود الامريكية الاجلة تسليم اب المقبل 2ر0 بالمئة الى 60ر1282 دولارا للاوقية.

كما واصلت الاسهم الاسيوية والدولار الامريكى تراجعهما في الاسواق العالمية بعد أن هدد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها 10 بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وبلغ الدولار أدنى سعر فى أسبوع مقابل الين اليابانى وانخفضت الاسهم الاسيوية خارج اليابان 2 بالمئة الى أقل مستوياتها فى أكثر من ستة أشهر.

وبالنسبة للمعادن الاخرى فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 40ر16 دولارا للاوقية بعد أن بلغت فى وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من حزيران عند 34ر16 دولارا.

وتراجع البلاتين3ر0 بالمئة الى50ر878 دولارا للاوقية بعد أن لامس فى وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف كانون الاول الماضى عند 872 دولارا.

وهبط البلاديوم6ر0 بالمئة الى60ر983 دولارا للاوقية بعد أن سجل أقل سعر له منذ الخامس من حزيران عند 99ر979 دولارا.