عمرو دياب يغني لدينا الشربيني في روسيا.. وهذا كان رد فعلها؟

جهينة نيوز:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل عمرو دياب الذي قام بإحيائه في روسيا منذ ساعات، ويكشف عن قيامه بتقديم أغنية برج الحوت وتوجيه كلماتها لدينا الشربيني التي كانت متواجدة في الصفوف الأولى للحفل، ولكنها استقبلت تصرفه ونظراته لها بخجل شديد، وحاولت إخفاء وجهها من خلال وضع شعرها عليه.

وقد شهد الحفل حضور عبدلله نجل عمرو دياب والذي صعد معه على المسرح لتحية جمهور والده بروسيا.

وكما يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم متواجدين في روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم منهم عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي وحسن الرداد وليلى علوي وفيفي عبده وهشام ماجد وشيكو.