الاعتداء من قبل الارهابيين بالقذائف الصاروخية على مدينة السويداء والاضرار مادية

جهينة نيوز

اعتدى ارهابيو تنظيم "جبهة النصرة" المنتشرة في الريف الشرقي لمحافظة درعا بالقذائف الصاروخية على الاحياء السكنية في مدينة السويداء.

وأفادت سانا بأن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على حيى الجلاء والاستقلال فى مدينة السويداء أطلقتها التنظيمات الارهابية

المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا ما تسبب باضرار مادية فى منازل المدنيين وممتلكاتهم وعدد من السيارات الخاصة المركونة في المكان.

وتنتشر فى ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات ارهابية منضوية فى معظمها لتنظيم "جبهة النصرة" الارهابى وتعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون بزرع العبوات الناسفة على الطرق أو اطلاق الرصاص الحى او قذائف هاون على السيارات المارة ونصب الكمائن حيث ارتقى جراء ذلك عدد من الشهداء وجرح العشرات وتم اختطاف عدد من المواطنين.