معركة جنوب سوريا ستنطلق قريباً وسط تهديدات الارهابيين بالهجوم "الكبير" ضد مواقع الجيش!

جهينة نيوز

نشرت مصادر صحفية تسجيلات وصورًا في الساعات الماضية تظهر وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى درعا جنوبي سوريا تمهيدًا لشن عملية عسكرية.

وقالت مصادر في "المعارضة المسلحة" أنها ستقود "هجومًا كبيرًا في المنطقة الجنوبية في أقل من شهر" ضد المناطق التي يتواجد فيها الجيش السوري، إلا أنها رفضت ذكر تفاصيل العملية ووصفتها بـ "السرية".

وأفادت مصادر بتقسيم فصائل "الجيش الحر" محافظة درعا إلى غرف عمليات، بالتزامن مع وصول تعزيزات للجيش السوري إلى محيط المنطقة.

وقال قائد "فرقة أسود السنة" الارهابي أبو عمر الزغلول يوم امس الاثنين، إن فصائل "الجبهة الجنوبية" وأخرى متواجدة في درعا بدأت بتشكيل غرف عمليات عسكرية، واستأنفت عمل البعض منها لصد أي هجوم من قبل القوات السورية على المنطقة.

وأضاف القيادي أن كل غرفة عمليات أوكل لها مهمة عسكرية في المنطقة التي تغطيها، واستوفت كافة لوازمها من عتاد عسكري وذخيرة.

وتأتي تجهيزات "المعارضة" مع وصول تعزيزات "ضخمة" للجيش السوري إلى درعا على مدار اليومين الماضيين، آخرها اليوم رتل للدبابات انطلق من حماة وتوزع في عدة مناطق في المحافظة.

وبحسب ما قالت مصادر عسكرية في وقت سابق، فمن المرجح أن تبدأ قوات الجيش السوري عملياتها خلال الايام الاتية و الساعات المقبلة، في حال فشلت المفاوضات، في الجنوب على ثلاثة محاور الأول باتجاه مدينة الحارة وتلها، والثاني من أحياء درعا باتجاه معبر نصيب. أما المحور الثالث يتركز على بلدة بصر الحرير، والتي تشكل السيطرة عليها عزل منطقة اللجاة بشكل كامل عن باقي مناطق الريف الشرقي لدرعا.

ويأتي ذلك بعد تردد الانباء عن وصول العميد في القوات السورية، "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر"، إلى محافظة درعا مع "قوات النمر" التي يقودها. وهذا مؤشر على قرب انطلاق المعركة في جنوب سوريا و درعا.

وكالة "أنا نيوز" الروسية ذكرت يوم أمس، أن تعزيزات عسكرية تابعة لـ"قوات النمر"، وعددها نحو 50 دبابة، و30 مدفعًا من نوع "هاوتزر عيار 152"، وصلت إلى درعا جنوبي سوريا، تمهيدًا لشن عملية عسكرية.

إذن يبدو ان صافرة بداية المعركة في جنوب سوريا ستنطلق قريبا، وربما يُقيم حلفاء الرئيس الاسد مونديالاً عسكرياً وسياسياً جنوب سوريا، وقبل تسليم الكأس للبطل في موسكو، سيتسلم الجيش السوري كأس درعا.

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