ترامب: لن نرتكب الخطأ الاوروبي بأن نكون مخيماً للمهاجرين ومكاناً لاحتجاز اللاجئين!

جهينة نيوز

في وقت تواجه واشنطن ضغوطا متزايدة لفصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية كرادع للهجرة غير الشرعية أعلن الرئيس الاميركي أنه لن يرتكب خطأ أوروبا بشأن المهاجرين.

وقال دونالد ترامب في البيت الأبيض: "لن تكون الولايات المتحدة مخيما للمهاجرين ولن تكون مكانا لاحتجاز اللاجئين لن تكون كذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي: "انظروا إلى ما يحدث في أوروبا وما يحدث في أماكن أخرى، لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة. ليس تحت إدارتي".

وتأتي التعليقات بعد تجاهل ترامب للأصوات المعارضة لسياساته اتجاه المهاجرين، والتي أدت لفصل 1600 طفل عن عائلاتهم منذ مايو ايار الماضي.

وشنت الأمم المتحدة هجوما غير مسبوق على الولايات المتحدة والصين وميانمار بسبب سياسات الهجرة ودعا الولايات المتحدة إلى التوقف الفورى عن ممارسة الفصل القسرى لهؤلاء الأطفال، مطالبا واشنطن بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.

وأثارت سياسة «عدم التساهل» في ما يتعلق بأمن الحدود التي طبقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا دوليا.