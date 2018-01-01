اتحاد الكرة المصري يرد على أنباء تجدد إصابة صلاح في التمرين!

جهينة نيوز

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا، أمس الاثنين، رد فيه على تقارير صحفية تحدثت عن تجدد إصابة كتف نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وأكد البيان الذي نقله موقع "في الجول" المصري، أن اتحاد الكرة نفى أنباء تجدد إصابة صلاح وأكد تعافيه تمامًا من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المبارة أمام المنتخب الروسي المقرر لها اليوم الثلاثاء، وجاء نص البيان كما يلي:

محمد صلاح أدى تدريباته كاملة اليوم مع الفريق وخرج سليما معافى من الملعب هو وجميع زملائه، ومارس نشاطه الطبيعي في الفندق مع أعضاء البعثة متناولا العشاء في العاشرة مساء وحضر اجتماع اللاعبين مع هاني أبو ريدة حتى 11:30 وصعد إلى غرفته دون المرور على الغرفة المخصصة للعلاج.

وتابع البيان: "محمد صلاح يتم الكشف عليه يوميا منذ بداية المعسكر حتى بعد تماثله للشفاء، ولو هناك أي شيء سيعلن عنه فورا".

يذكر وكالة "أسوشتيد برس"، ذكرت في تقرير لها أن أن صلاح غير قادر على تحريك كتفه الأيسر المصاب بالكامل خلال تمرينات الجزء العلوي من الجسم، وأتى تقرير وكالة الأنباء الأمريكية، عقب سويعات من تغريدة محمد صلاح التي أكد خلالها جاهزيته لمواجهة روسيا.