بعد اعلان ترامب فرض رسوم اضافية على السلع الصينية.. الصين تهدد بالرد بقوة!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات وصفتها بالـ "نوعية" و الـ"كمية" إذا فرضت الحكومة الأمريكية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصين ستتخذ تدابير شاملة "للرد بقوة"، حسبما ذكرت رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، اليوم الثلاثاء أنه أمر بوضع قائمة بالسلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار تمهيدًا لفرض رسوم ضريبية إضافية عليها تبلغ 10 بالمئة.

وجاء في البيان الذي صدر عن البيت الأبيض: "أصدرت اليوم تعليمات إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة بتحديد السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار لفرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة، بعد اكتمال العملية التشريعية، ستصبح هذه الرسوم سارية، إذا رفضت الصين تغيير تصرفاتها، وإذا أصرت أيضا على المضي قدما في الرسوم الجديدة التي اعلنها مؤخرا".