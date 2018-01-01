استشهاد طفلة وإصابة شخص بقذائف إرهابيي “النصرة” على أحياء بدرعا.. والجيش يرد!

جهينة نيوز

اطلق إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له المنتشرين في حيي درعا البلد ومخيم النازحين بعد منتصف ليلة أمس قذائف صاروخية على أحياء السحاري والمطار وشمال الخط والكاشف ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وقال مصدر في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وقد فارقت الحياة فور نقلها إلى المشفى الوطني بدرعا نتيجة إصابتها بشظايا قذيفة صاروخية سقطت في حي المطار والتي أدت أيضا إلى إصابة أحد المواطنين بجروح.

واستهدف إرهابيو "النصرة" أمس بقذيفتين صاروخيتين منطقة الضاحية بمدينة درعا ما تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة.

ورداً على الاعتداءات رد الجيش بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحقق إصابات مباشرة في صفوف المجموعات الإرهابية.

سانا