زعيم كوريا الشمالية الى الصين اليوم لاجراء محادثات من نظيره الصيني

جهينة نيوز

يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زيارة للصين، اليوم الثلاثاء، وإجراء محادثات مع الرئيس الصيني سي تسزينبينغ، وفقا لما لصحيفة "نيكي اسيان ريفييف" نقلا عن مصادر.

وبحسب الصحيفة، يعتزم كيم جونغ أون، مناقشة القمة المنعقدة في 12 حزيران/يونيو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن استراتيجية المفاوضات القادمة.

وأفادت الصحيفة، بأن زعيم كوريا الشمالية سوف يصل إلى العاصمة الصينية بكين. في الوقت الحالي، يجري الإعداد لضمان أمن الزعيم الكوري الشمالي.

في سياق آخر، أعلن منسق المجموعة البرلمانية الروسية المعنية بالعلاقات مع برلمان كوريا الشمالية في مجلس الدوما الروسي، كازبيك تايسايف، أمس الاثنين، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، قد تتم بعد زيارة رئيسة مجلس الاتحاد، فالينتينا ماتفيينكو، إلى كوريا الشمالية.