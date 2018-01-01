اتحاد الكرة السوري يحدد مواعيد نصف نهائي الكأس

جهينة نيوز:

حدد اتحاد الكرة السوري، اليوم الإثنين، مواعيد مواجهات نصف نهائي الكأس.

وسينطلق هذا الدور، في السادس من الشهر المقبل، في مواجهة الجيش وتشرين، في ملعب الفيحاء، والشرطة والمجد في ملعب تشرين.

فيما ستكون مباريات الرد يوم 13 من الشهر ذاته، فيستضيف تشرين الجيش في مدينة اللاذقية، ويلعب المجد مع جاره الشرطة في العاصمة دمشق.

وأكد الاتحاد في قراره أن المباراة النهائية ستقام في العشرين من الشهر المقبل، في أحد الملاعب بالعاصمة دمشق.

وكان تشرين أقصى الوحدة الدمشقي "بطل النسخة الماضية من البطولة"، فيما أقصى الجيش بطل الدوري فريق الاتحاد الوصيف.