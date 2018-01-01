أبراج يوم الثلاثاء 2018/6/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/19: يدفع الآخرين إلى النجاح وبالتالي يشعر بالفخر ويضع الوسائل بالموازين بتحقيق مشاريعه ويعتقد أن القانون لا يطبق عليه ويعتبر النجاح في العمل هو النجاح له، وهو من الأشخاص الذي يحب أن يكون تحت حمايته ويشعر بوجوده ويضحي في نفسه لحماية الذي يحبهم، لطيف ومحبوب عندما يكون بصحبة شخص ذو ثقة عنده، يترأس الكلام بالبديهية والعفوية، أعمال ومشاريع تتطور بهدوء من الناحية العائلية، فترة بحث وتأمل وقد تفقد العلاقة حرارتها مما يؤدي للفتور وللبعض دراسة حاسوب أو الكترونيات أو وصول لوظائف أو حصول على ترقية في العمل وللبعض عدم اتخاذ قرارات فيها تغيير بمنهاج حياتك وسوف تتابع مشاريعك التي بدأتها، سنة بشكل عام شوف يكون فيها تقريب لوجهات نظر وطرد الهواجس، سوف تأخذ قرار حاسم في الأشهر الأخيرة من السنة وهي عملية حسم على صعيد خطة كنت تفكر فيها ممكن أن تصيب أو تخيب، كن حذر في نهاية السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم باهتمام جديد بمجالات العمل وتوجهات جديدة، اتكل على حدثك، كن واثق من نفسك، محتمل اليوم يتبدل مزاجك وتغضب من تراكم العمل وانتبه من حوادث سخيفة في المنزل أو المطبخ أو الحديقة بالجوار، تكتب على أوراق حتى لا تنسى التفاصيل وخاصةً اليوم بسبب تراكم الأعمال، انتبه يحمل لك لقاءات ثقيلة، لا يمكنك أن تكون متاكسل اليوم، سوف تركد لتنهي عملك اليوم مولود الحمل.

الثور: تلعب دور رائد في محيطك وأنت اليوم سوف تنطلق باسم مجموعة محيطة، وسوف تكون مؤشر بإحداث تهم الكثيرين، يومك ايجابي تلتقي مع الأحبة أو الشلة، ربما اليوم وجود نصيحة تكون مفيدة وصادقة، يوجد أحداً مهم بالنسبة لك، اليوم تتصرف بشكل متوازن، اليوم فترة حظ، حضّر نفسك تأسيس علاقات جديدة عاظفية، خبر معنوي مادي، علاقات رومنسية، صورة جميلة تقدمها بسبب نهار جميل، والنجاحات و الانجازات لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم كن حذر إذا كان عندك توقيع على أوراق أو تفاوض بأمور عائلية أو عقارية، اطلب استشارة، احتمال ترتكب أخطاء وهفوات، برمج، خطط، من اللازم أن لا تخرج كلمات سريعة من فمك وخاصة مع العائلة بالمقابل اليوم يقفون معك، بمعنى اليوم سوف تعمل جو حميمي للعائلة، جرّب تجلس في المنزل والأرجح اليوم وجود اهتمامات منزلية أو بعض الأعطال، انتبه على صحتك، وانتبه من بعض العرقلة أو التأجيل مولود الجوزاء.

السرطان: تكثر نقاشاتك ومحادثاتك، تساهم بانجاز مشاريعك عن طريق اتصالات أو سفرة قصيرة، يمكن أن تتطلع لبعض التفاصيل التي كانت مخفية أو أحد من محيطك يبوح لك بأشياء يحبون أن يخفوها عنك أو أنت بموقع قوة، وقسم من السرطان اتصالات مع الأشقاء والأخوات ومع الأقرباء والجيران، يمكن أن يكون حضورك مميز بمناسبة تجمع بينكم ويخف التوتر مع العائلة، نبرة الصوت دعها هادئة لأنك سوف تلجأ للدبلوماسية، يمكن أن يوجد بعض السفرات أو الرحلات عندك اليوم مولود السرطان.

الأسد: ربما اليوم تنتظرك بعض المفاجئات السعيدة، يمكن أن تقدم مساعدات ونصائح، يمكن أن تكون مميز بالعطاء بالمقابل واعد على صعيد عمل أموال، بإمكانهم استرداد دين أو تعويض أو هدية وتصرف بهدوء ودبلوماسية، لا تفسد الذي انجزته لأنك تحتاج لمساعدة اليوم أو يمكن من جمعية أو تحتاج من عائلة يمكن أن تكون نفقات زائدة، تتمكن اليوم من موقعك لأنك تكون اليوم على بعض الأمور التي تكون فيها مال ونفقات مولود الأسد.

العذراء: متحمس للنقاش اليوم، وتكون أنت متفائل وواثق من نفسك، تواجه الأحداث، نظم وقتك ومارس سلطتك بذكاء وتجنب التسلط والتمرد لأن اليوم يوجد تعاون بسبب وجود القمر عندك، معنى هذا وجود روح مبادرة وجرأة وتلطيف أجواء، وتخفف عنك الهموم، تصلح عندك بعض الأمور، كرر محاولة ولا تتراجع لأن اليوم نهار جميل جداً لك مولود العذراء.

الميزان: الجو فارغ من الطاقة، يمكن اليوم أن تدقق بالتفاصيل، لا تخالف القوانين، اليوم تعمل بدقة وفاعلية ويجب أن تحاذر التذمر و التشكي والانفعال لأن الفترة حذرة ومتقلبة كمزاجك قد تحمل خلاف أو جدال مولود الميزان.

العقرب: اليوم فترة ايجابية، تبشر بارتياح ونجاح، استغل وجود الفرصة إلى جانبك، باستطاعتك إقامة علاثة جيدة وسليمة في محيطك تسافر وتشارك ورشة عمل وبادر ولا تتردد، لأنك المحرك بالنسبة للأصدقاء وتصر على كسب المعركة لاتجاهك لأن التجاوب اليوم والدعم الذي تريده من خلال الأصدقاء وتلبية الدعوات، وأنت محط أنظار واهتمام محيطك، فترة جيدة ومثمرة لك مولود العقرب.

القوس: اليوم سارع لتصحيح أخطائك، لا تكن ناكر لجميل الأصحاب والمدعين لك، تجنب الانفعال وتوجيه الكلام الجارح، عليك أن تتصرف باحتراف كامل وكلي لأنك تكثر اجتماعاتك ومفاوضاتك لأن نهارك اليوم كأنك تضع حجر أساس، لازمك ضغوطات عائلية لفترة محددة، لكن تصلح الأمور اذا حافظت على مكانتك وسمعتك اليوم لأن للبعض أيضاً تعامل مع غرباء، انتبه من شيء قانوني اليوم وكن هادئ ومرن مولود القوس.

الجدي: اليوم يوجد مسائل تطمأن أن الا تبقى لوحدك لأنك تنشغل بانجاز ملف استشفادي يمكن قانوني أو تحضير لمشروع أو وجود سفر أو تصحيح الأوضاع و اعادتها لوضعها الطبيعي لا تستسلم ابداً اليوم لأنك تفرح لوجود الناس التي تتقابل معهم بسبب استقبال زوار أو تسهل تنقلاتك اليوم، تكثر اتصالاتك، سوف تفاوض بدبلوماسية وبليونة لأن اليوم تحب النجاح والنجاح حليفك اليوم، حوارات على جميع الأصعدة، واليوم جيد على صعيد بيع وشراء مولود الجدي.

الدلو: يمكن اليوم تجلب دعم وتأييد ونجاح وخاصةً الحظ لجامبك والنجاح والفرح، وتروّج لفكرة وتتجرأ على أن تدافع عن قضية وتبحث عن المواضيع المتعددة لأنه يوجد مد جسر جديد اليوم لك هي بسبب المعنوي المادي الفواتير والاستحقاقات، يمكن وجود حل لبعض المشاكل التي فيك أن تستغني عن المحاكم، تعمل تسوية واحتمال اليوم يتكلم نهارك عن رحيل أو قدوم أو استقبال أو وداع أو تحسم أمر بصورة قاطعة، يمكن أن تصرف مال أو توقع على عقذ أو استشفائي عندك مولود الدلو.

الحوت: اليوم ينضم لثقافة جديدة لأنه ينهي حالة الضجر، يفرح اليوم قليلاً لكن العرقلة والتأجيل واردة كثيراً بسبي القمر بالعذراء لذلك الأضواء على أدائك اليوم، القلق يمكن أن يدعك تستشير أو تأيد و تملك القدرة على التواصل، حاجة الدعم، حالياً العب دور بناء مع الشركاء ان كان شركاء عاطفة أو عمل، لذلك انتبه للأمور العاطفية، واعتني لوضعك المعنوي، استوعب الشريك، وخفف وتيرتك ولا تضيع الفرصة لأن اليوم بوجد مواجهات عندك اذا كان الوضع الصحي مولود الحوت.