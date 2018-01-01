المنتخب التونسي يتعثر أمام المنتخب الانكليزي في اللحظات الأخيرة

جهينة نيوز

خطف المنتخب الإنجليزي 3 نقاط ثمينة في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بتغلّبه على نظيره التونسي 2-1 مساء الإثنين على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتقدّمت انجلترا أولا عبر هاري كاين في الدقيقة 11، وعادلت تونس النتيجة في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء نفّذها فرجاني ساسي، وانتظر كاين حتى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ليحرز هدف الفوز.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف وراء بلجيكا التي تفوّقت على بنما 3-0 في وقت سابق.

وشهدت تشكيلة المنتخب التونسي عودة وهبي الخزري الذي غاب عن المباريات الودية بسبب الإصابة، فشارك في خط الهجوم إلى جانب فخر الدين بن يوسف ونعيم السليتي، كما خاض الظهير الأيسر علي معلول المباراة أساسيا بعد استعادته عافيته البدنية.

في الناحية المقابلة، لم تشهد تشكيلة أي مفاجآت باستثناء مشاركة قائد ليفربول جوردان هندرسون كلاعب ارتكاز مكان لاعب توتنهام إريك داير، وتكون خط الهجوم من الثنائي رحيم سترلينج وهاري كاين.

وتقّدم المنتخب الإنجليزي نحو المواقع الأمامية مبكّرا، وسنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثالثة، عندما وصلت الكرة إلى ديلي ألي في الناحية اليمنى، حاول الدفاع التونسي قطعها، لكنها وصلت إلى جيسي لينجارد الذي تابعها حسب الأصول لكن الحارس التونسي معز حسن أنقذها ببراعة، وبعدها بدقيقتين، وصلت الكرة إلى لينجارد على اليسار، فمررها قبل وصول الحارس إليها، نحو سترلينج المتحفّز أمام المرمى، لكن الأخير أساء التعامل معها بغرابة لتذهب بجانب القائم.

وتواصل الضغط الإنجليزي، ما أسفر عن هدف السبق في الدقيقة 11، بعدما أنقذ الحارس التونسي كرة رأسية من المدافع جون ستونز، لتصل إلى الهدّاف كاين الذي تابعها بثقة في الشباك، وتعرّض الحارس التونسي المتألق لإصابة ما أجبره على مغادرة الملعب، ودخل مكانه فاروق بن مصطفى.

واستمر السيطرة الإنجليزية وسدّد هندرسون كرة سيطرة عليها بن مصطفى في الدقيقة 18، ثم أرسل أشلي يانج كرة من الناحية اليسرى فشل غير المراقب لينجارد في استغلالها، ليتحسّن أداء المنتخب التونسي قليلا، وارتدت تسديدة فرجاني ساسي من قدم مدافع إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 27.

وسيطر بن مصطفى على رأسية المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 30، واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب التونسي بعد تعرض فخر الدين بن يوسف لضربة بالمرفق من كايل ووكر، نفّذها ساسي على يمين الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 35.

وضغط المنتخب الإنجليزي لاستعادة تقدّمه وأبعد الدفاع التونسي متابعة رأسية من ديلي ألي على خط المرمى في الدقيقة 38، ثم وصلت الكرة إثر دربكة داخل منطقة الجزاء إلى لينجارد الذي سدد بقدم مدافع لتذهب إلى ركنية، وأهدر اللاعب نفسه فرصة لا تعوّض في الدقيقة 44 عندما انفرد بالحارس وسدد الكرة لترتد من القائم الأيسر.

مر ربع الساعة الأول من الشوط الثاني بهدوء دون وجود فرص حقيقية على مرميي المنتخبين، باستثناء رأسية ستونز في مكان وقوف الحارس بن مصطفى في الدقيقة 51، وكان بديهيا أن يخرج المفتقد لمستواه سترلينج من الملعب، ودخل مكانه ماركوس راشفورد، ونفذ كيران تريبير ركلة حرة للإنجليز بجانب المرمى في الدقيقة 69.

وانطلق الخزري بهجمة تونسية مرتدة لكن كرته ارتدت من مدافع قبل ان تصل إلى نعيم السليتي الذي أطلق كرة بعيدة جدا عن المرمى في الدقيقة 72، ليخرج الأخير من الملعب ويدخل مكانه محمد أمين بن عمر، ونفّذ يانج ركلة حرة جديدة للإنجليز علت العارضة في الدقيقة 79.

ولم يتغيّر الوضع في الدقائق العشر الأخيرة رغم دخول روبن لوفتوس تشيك مكان ديلي ألي، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الذائع عنما استغل كاين كرة موجّهة إليه من رأس ماجواير ليدكّها رأسية في الشباك من مسافة قريبة.