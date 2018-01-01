المنتخب السعودي ينجو من حادث احتراق طائرته في روسيا

الإثنين, 18 حزيران 2018 الساعة 22:19 | رياضة, مونديال روسيا 2018

المنتخب السعودي ينجو من حادث احتراق طائرته في روسيا

جهينة نيوز

نجا المنتخب السعودي من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران في جناح الطائرة التي يستقلها الفريق إلى مدينة روستوف الروسية.

ووفقا لما نقله طلال الغامدي، مراسل قنوات MBCالسعودية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اشتعلت النيران في أحد محركات الطائرة التي كانت تقل صقور السعودية إلى روستوف، ولكن وصلت البعثة إلى المدينة بسلام.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بيانا جاء فيه "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".

المصدر: سبوتنيك


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    18/6/2018
    22:55
    الحمد لله علي السلامه
    انشالله تربح كل الفرق العربيه .. يعني الدم ما بيصير مي .. الانظمه تذهب والشعب يبقى .

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