وفد من الكونغرس الأميركي قد يزور موسكو قريباً

جهينة نيوز

رحب السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان بزيارة أعضاء الكونغرس لموسكو، وقال إن جدول رحلاتهم يحدد في مكاتب البرلمانيين، حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن السفارة الأميركية اليوم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن هانتسمان يحضّر لزيارة وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لموسكو. ووفقاً للصحيفة، قد يضم الوفد أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد شيلبي وجون نيلي كينيدي وجون هوفن.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي يوم الاثنين، قسطنطين كوساتشوف، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي طلبوا عقد اجتماع مع مجلس الاتحاد، وإن هذا الاجتماع قد يتم في مطلع تموز.

من جهتها، قالت أندريا كالان، المتحدثة باسم السفارة الأميركية إن: "السفارات الأميركية في مختلف البلدان تدعم بانتظام الزيارات الرسمية لوفود الكونغرس الأميركي. لكن تحديد تفاصيل جدول زيارات واجتماعات أعضاء الكونغرس يتم في مكتب البرلمانيين أنفسهم." وذلك ردا على طلب للتعليق على احتمال زيارة وفد الكونغرس لموسكو.