تمديد العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا سنة إضافية

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد العقوبات التي فرضها على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية عام 2014 لسنة أخرى.

وأشار الاتحاد في بيان له نقلته فرانس برس إلى أن الدول الأعضاء مددت التدابير التقييدية ضد روسيا ردا على ما وصفه بـ “الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول” موضحا أن هذه التدابير ستستمر إلى الـ 23 من حزيران 2019.

وكانت روسيا ردت على العقوبات الأوروبية وفرضت حظرا على استيراد بعض المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا على بعض السلع المستوردة والمصدرة ومنع شركات مقرها الاتحاد الأوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق وفرض عقوبات أخرى على روسيا منها عقوبات اقتصادية وحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 شخصا وذلك في استكمال للسياسات التي يعتمدها الاتحاد والتي تقوم على الخضوع للقرارات والإملاءات الأمريكية التي ما زالت مستمرة في فرض عقوبات ومحاولات الهيمنة على المشهد الدولي وهو ما تعارضه روسيا وتصر في مقابله على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية.