شركة بريطانية تبني محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في ايران!

جهينة نيوز

أكد مساعد رئيس بلدية زنجان في شمال غربي ايران، عن الاتفاق مع شركة" غرين غلوبال إينرجي" البريطانية لبناء محطة لتوليد الكهرباء من النفايات.

واوضح غلام حسن أحمدي في حديث لوكالة انباء فارس، أن " غلوبال إينرجي" ستستثمر 115 مليون دولار في المشروع الذي سيقام على اساس تقنية"BET "، باستهلاك 300 طن من النفايات يوميا.

وبيّن أن 92 بالمئة من النفايات في اطار المشروع ستحول الى طاقة كهربائية و8 بالمئة الى مخلفات أسمدة لاستخدامها زراعيا.

وأشار احمدي الى منح الشركة البريطانية الارض المخصصة لاقامة المشروع، وبدورها ستباشر بتنفيذه في غضون السنتين والنصف القادمين.