شيرين عبد الوهاب تصل السعودية لإحياء حفلها الأول للسيدات فقط!

جهينة نيوز

وصلت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، امس الأحد ، إلى السعودية، لاحياء حفلها الغنائي الأول هناك.

وسافرت شيرين إلى السعودية، برفقة زوجها، المطرب المصري، حسام حبيب، بحسب الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لهما، أثناء وصولهما مطار جدة.

وستحيي شيرين عبد الوهاب، حفلها الأول في السعودية، غدا الثلاثاء في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر.

وسيكون الحفل مخصصا للسيدات فقط، إذ قالت شيرين لجمهورها: "سيدات جدة والسعودية الجمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم ١٩ يونيو في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".

وأشارت شيرين إلى أن تذاكر الحفل متوافرة في متاجر "فيرجين ميغاستور"، والتي عرضت أسعاره المتنوعة، بدءا من 400 ريال سعودي (الدرجة البرونزية) وحتى 2200 ريال (الدرجة الماسية).

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت ستقدم فقرة غنائية مخصصة للنساء فقط، ضمن فعاليات حفل الليالي العربية الخامس، الذي تقيمه جمعية "سند" الخيرية، لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، في قاعة نيارة بالرياض يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولكن تم إلغاؤه.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه السعودية، في بيان لها نشرته على حسابها عبر "تويتر"، أن إلغاء الحفل جاء لعدم تقدم المنظمين بطلب ترخيص لهذا النوع من الفعاليات، داعية كافة الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات للتواصل معها، واستخراج التراخيص اللازمة، وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.