"التحالف الدولي" يزعم انه لا علاقة له بقصف مواقع للجيش السوري في البوكمال

جهينة نيوز

نفت قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة، بعد البنتاغون اليوم الاثنين، الأنباء عن قيام القوات الجوية الأمريكية أو القوات الجوية للتحالف بقصف مواقع للجيش السوري.

وأكد ممثل التحالف لوكالة "سبوتنيك" أنه "في غرفة عمليات "الحزم الثابت" يعلمون عن الأخبار المتعلقة بالضربة قرب البوكمال في سوريا، والتي قتل على أثرها وأصيب بعض أفراد " حزب الله"، "قوات التحالف لم توجه ضربات في هذه المنطقة".

وأكد ممثل البنتاغون إدريان رانكاين-غالاوي، للوكالة، أن "هذه الضربة ليست للولايات المتحدة أو التحالف".

وكان مصدر عسكري اكد أن طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة قصف مواقع عسكرية للجيش في دير الزور، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.