1000 منحة دراسية في الجامعات الهندية والتقديم لغاية 24 الجاري

جهينة نيوز

تواصل مديرية النافذة الواحدة في وزارة التعليم العالي استلام طلبات الاشتراك بمفاضلة المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بمختلف الاختصاصات باستثناء الطبية والبالغ عددها ألف منحة دراسية للعام الدراسي 2018-2019 وذلك لغاية يوم الأحد 24-6-2018.

وتأتي هذه المنح بحسب الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي ضمن برنامج قدمته الحكومة الهندية لمساعدة سورية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين الصديقين.

ولفتت الدكتورة الفاهوم إلى أن عدد المنح المقدمة استثنائي والأول من نوعه في المنطقة والعالم ويعكس رغبة الهند بتعزيز التعاون العلمي مع سورية وتقديم الدعم لها حيث يربط البلدين الصديقين عدد من الاتفاقيات العلمية والتعاون ليس جديدا فهناك حوالي 25 منحة دراسية متبادلة سنويا بين الجانبين إضافة إلى المنح التي تقدمها هيئة المنح الهندية للطلاب السوريين.

وبينت الدكتورة الفاهوم أن المنح الدراسية المقدمة حاليا جيدة ومستواها عال وتشمل اختصاصات متنوعة جدا مثل المعلوماتية والتقانات والطاقة والتغذية والتمريض والحقوق والتاريخ واللغات واختصاصات أخرى مشيرة إلى أن لغة الدراسة المعتمدة في الجامعات الهندية هي اللغة الإنكليزية.

وأكدت الدكتورة الفاهوم حرص الوزارة من خلال برنامج بناء القدرات المعتمد لديها على دعم الاختصاصات النادرة والقليلة وإيفاد أكبر عدد ممكن من الطلاب لدراستها لافتة إلى أن الوزارة مددت فترة تقديم طلبات الاشتراك بمفاضلة المنح بهدف إعطاء الطلاب أكبر فرصة ممكنة والاستفادة بالشكل الأمثل من المنح المقدمة حيث إن سورية بأمس الحاجة للكوادر المؤهلة والمتخصصة.

وتتضمن المنح إعفاء من رسوم الدراسة والإقامة في السكن الجامعي ووجبات الطعام والتنقلات الداخلية في حين يلتزم الطالب ماليا في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقا.

ويرتبط القبول النهائي للطالب حصرا بموافقة الجهة المعنية في جمهورية الهند ويحق للطلاب المتقدمين استرجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم بين الناجحين.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المنح في الخامس من الشهر الجاري وحددت فترة تقديم الطلبات في الفترة ما بين 5 و14 منه ثم مددت الفترة لغاية الرابع والعشرين منه.

سانا