أول رئيس لأوكرانيا يدعو بوتين وبوروشينكو لمفاوضات مباشرة

جهينة نيوز

صرح أول رئيس لأوكرانيا، ليونيد كرافتشوك، اليوم الاثنين، بأنه يتعين إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بيترو بوروشينكو، من أجل تسوية الوضع في دونباس.

وقال كرافتشوك في حوار مع جريدة "أوكراينسكايا برافدا" الإلكترونية، تم نشره، اليوم الاثنين: "يجب أن يجلس بوتين إلى طاولة المفاوضات، لأن تأثيرهم على دونباس كبير. يحتاج لأن يجلس مع بوروشينكو… اجلسوا واتفقوا، لأن المسألة تمس الشعوب والدم والخوف والموت".

وفي الوقت نفسه، يعتقد كرافتشوك، بأنه بدون "نفوذ الغرب" لن يتم حل النزاع في دونباس.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.