تركيا تخطط لبناء قاعدة علمية في القارة القطبية الجنوبية

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تخطط بحلول عام 2019 لبناء قاعدة علمية في القطب الجنوبي.

ووفقا له، يوجد في القارة الجنوبية مواقع لثلاثين دولة، والآن لا يوجد لدى تركيا محطات علمية قطبية.

وكتب أردوغان على التويتر: "وهكذا ستدخل تركيا إلى قائمة الدول التي لديها محطات بحوث هناك، هذا الوقت يتطلب رؤية عالمية، وقت ازدهار تركيا".

تركيا هي واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة القارة القطبية الجنوبية الموقعة في واشنطن في عام 1959. وفقا للاتفاق، يسمح فقط بالنشاط العلمي في هذه المنطقة. وأطراف الاتفاق الآن أكثر من 50 دولة، بما فيها روسيا والولايات المتحدة والصين واليابان ونيوزيلندا ودول أوروبية. يوجد هناك حوالي 90 محطة قطبية دائمة وموسمية لأكثر من 20 دولة.