تعرف على حيلة مدرب كوريا الجنوبية الغريبة لمباغتة المنافسين في المونديال!

جهينة نيوز

أكد مدرب كوريا الجنوبية شين تاي يونغ أنه جعل لاعبي فريقه يتبادلون القمصان فيما بينهم ليرتدي كل لاعب رقما مختلفا، ويرجع السبب في ذلك لرغبته في إرباك المراقبين خلال المباريات الودية.

وقال تاي يونغ في مؤتمر صحفي عشية مواجهة السويد في مونديال 2018:"لقد قمنا بذلك كي لا نظهر لخصومنا كل شيء ونحاول أن نربكهم، قد يعرفون القليل من لاعبينا، لكن من الصعب جدا على الغربيين التمييز بين الآسيويين".

وأضاف المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية: "وهذا هو سبب قيامنا بذلك، ربما يشعر جميع المدربين بأن خصومهم يتجسسون دائما عليهم".

واستطرد قائلا:"أعتقد أنه من الطبيعي تماما أن نحاول جميعا الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن بعضنا البعض".

وتفتتح كوريا الجنوبية مشوارها في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بمواجهة السويد، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي شهدت أمس فوز المكسيك على ألمانيا بهدف نظيف.

روسيا اليوم