وفد "اسرائيلي" في البحرين!

جهينة نيوز

كشفت إحدى الدول الخليجية استضافة وفد إسرائيلي في الفترة من 24 يونيو/ حزيران حتى 4 يوليو/ تموز 2018.

وقال مستشار التراث العالمي في هيئة الثقافة والآثار البحرينية، منير بوشناقي، في حديث لموقع "أخبار الخليج" الإخباري البحريني، ردا على سؤال حول مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر دولي تستضيفه المملكة، إن "هناك وفدا إسرائيليا سيحضر هذه الاجتماعات لأنها دولية وبرعاية منظمة اليونسكو، ومملكة البحرين هي مستضيف الاجتماع فقط".

وأضاف المسؤول، أن "أي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في هذه الاجتماعات"، لافتا إلى أنه "لم يتحدد عدد أعضائه حتى الآن ولكن هناك وفد سيأتي كما حدث في بقية الاجتماعات الأخرى، وفي المقابل هناك وفد فلسطيني سيشارك أيضا".

وأوضح بوشناقي أن اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تستضيفه البحرين، يعتبر الثاني من حيث الأهمية بعد المؤتمر العام للمنظمة الدولية، مؤكداً أن عدد المشاركين سيتخطى الـ2000 من أفريقيا، وآسيا، والأمريكيتين، وأوروبا.

ولا توجد أي علاقات رسمية لإسرائيل مع الدول العربية باستثناء مصر والأردن، على الرغم من مساعي الحكومة الإسرائيلة للتطبيع مع البلدان المجاورة وبالأخص دول الخليج لمواجهة إيران.

والشهر الماضي، أعربت المنامة عن تأييدها للضربات التي تنفذها إسرائيل بهدف "تدمير مصادر الخطر"، في إشارة إلى الأحداث في سوريا، معتبرة أنها تأتي "دفاعا عن النفس" في مواجهة إيران، فيما سبق للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن شجب مقاطعة الدول العربية لإسرائيل، قائلا لحاخام يدعى أفرهام كوفر في لوس أنجلوس: "إن مواطني المملكة يمكنهم زيارة إسرائيل".