اعتقال أكثر من 100 شخص في عمليات خاصة ضد المافيا الإيطالية

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، 104 أشخاص في عملية خاصة ضد المافيا في جنوب البلاد.

وجاء في بيان الشرطة: "ساهمت التحقيقات التي تم تنسيقها مع إدارة مدينة "باري" لمكافحة المافيا، بالكشف عن هيكل تنظيمي يقوم بنشاط إجرامي قادر على اختراق الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة باري ومقاطعتها".

وأشارت الشرطة إلى أن اثنين من المجموعة الجنائية كانت بحوزتهما أسلحة نارية، بما في ذلك وبنادق كلاشنيكوف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من بين المعتقلين رجل أعمال يمتلك شركة أمنية خاصة، كانت لفترة طويلة جزءا من قيادة مؤسسة "أبوليان" لمكافحة الرشوة والفساد.

سبوتنيك