الموت يفجع النجم عباس النوري !

جهينة نيوز:

شهد الوسط الفني في الآونة الأخيرة فقدان عدد من وجوهه أو من أقارب النجوم. وكان آخر هؤلاء أحد أبرز الفنانين السوريين.

فقد أعلن مؤخراً وفاة والدة الفنان السوري عباس النوري. وجرى تشييع جثمانها من منزلها في حي باب توما في دمشق.

وكان الممثل الشهير بشخصية "أبو عصام" في مسلسل "باب الحارة" نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لوالدته في شهر مارس الماضي. وكتب تعليقاً مؤثراً عليها.

ومما جاء فيه: "جدتي لأمي عملت خادمة في بيوت الأكابر والأغنياء لكنها ماتت أكثر منهم غنىً بإنسانيتها. كذلك أمي عملت في مصانع الريجي بصناعة التبغ والتنباك وفي خياطة العباءات وتطريزها وبنت مع والدي أسرة كبيرة 11 ولد".

وأضاف: "كانت ثلاث أرباع سنواتها فقراً وتعباً وإنهاكاً وصراعاً مع ظروف لاتنتهي تفاصيلها ولازالت تقطر إيماناً وصبراً على كل شيء".

ويذكر أن النوري لم يشارك في أي عمل رمضاني هذا العام بعد إعلان تأجيل عرض مسلسله "ترجمان الأشواق".

المصدر: لها