مورينيو يتوقع بان تتعافى المنتخبات الكبيرة من بدايتها السيئة في كأس العالم

جهينة نيوز

اشاد جوزيه مورينيو ”بيوم رائع لكرة القدم“ عقب فشل منتخبين من العيار الثقيل وهما المانيا والبرازيل في الفوز في اولى مبارياتهما في نهائيات كأس العالم يوم الاحد لكن مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي يتوقع ان يستعيد الفريقان توازنهما عقب تلك البداية السيئة.

وعانت المانيا حاملة اللقب من هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام المكسيك التي بدت متألقة في موسكو بينما تعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا في روستوف أون-دون.

واعرب مورينيو، الذي يعمل محللا تلفزيونيا في محطة روسيا اليوم، عن سعادته بالنتائج لكنه قلل من احتمال الخروج المبكر لكلا الفريقين.

وقال البرتغالي مورينيو ”سيتأهلون جميعا والافضل ضمن هذه الفرق الكبيرة سيمضي قدما في مراحل خروج المغلوب“.

وأضاف ”اعتقد ان كل هذه الفرق تدرك نقاط تميزها. اعتقد انهم يدركون ان مستواهم سيتحسن. ”من الجيد بالنسبة لهم بالطبع ان يثبتوا اقدامهم على الارض ومن الجيد بالنسبة لمشجعيهم ان يظلوا على هدوئهم“.

وستلعب المانيا امام السويد ضمن المجموعة السادسة يوم السبت المقبل بينما ستكون البرازيل بحاجة لتحسين المستوى الذي قدمته في المباراة الافتتاحية عندما تلاقي كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة يوم الجمعة المقبل.

رويترز