إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني المتعلقة بالفواتير والرسوم خلال أيام

جهينة نيوز

أكدت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية التابعة لـوزارة الاتصالات والتقانة، أنه سيتم إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني بالكامل خلال أيام بعد العيد لإجراء عمليات الدفع عن بعد فيما يتعلق بالفواتير والرسوم.

وبيّن مدير عام الشركة أيمن ملوك، أن دور الشركة هو ربط الجهات العامة كالمياه والكهرباء مع بعضها من جهة، إضافة إلى ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع من جهة أخرى.

وفيما يخص تكاليف خدمات عمليات الدفع الإلكتروني بين الجهات الخاصة والحكومية، أوضح ملوك أنّ الحديث عنه ما زال مبكراً، مبيناً أنّ ذلك له علاقة بنوعية الخدمة التي يتم تقديمها.

وتابع مدير عام الشركة السورية للمدفوعات، أن هناك خدمات أساسية مرتبطة بتوجه الحكومة الإلكترونية، وخدمات أخرى ترتبط بتقديم التسهيلات الخاصة للمواطنين، كشراء تذكرة طيارة مثلاً.

ويمكن تسديد الفواتير حالياً عن طريق المصارف الحكومية المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري السوري مع وجود طرف ثالث هو شركة المدفوعات السورية، والتي ستكون مركز الربط الرئيسي بين الجهات الحكومية العامة والخاصة لإتمام العملية بشكل كامل.

والدفع الإلكتروني هو عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيه)، والحساب الخاص للوزارة دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط. وبالنسبة للمشتركين ممن يملكون حسابات مصرفية لدى المصارف الخاصة ستتولى شركة المدفوعات مهمة الربط بين الوزارات والمصارف الخاصة التي حصلت أو ستحصل على ترخيص الدفع الإلكتروني من مصرف سورية المركزي.

الوطن