صدمة منتخب المانيا وإحباط "نيمار" الأبرز في الصحف الإيطالية

جهينة نيوز

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها منتخب ألمانيا، حامل لقب كأس العالم، أمام المكسيك.

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الصدمة: المكسيك تفوز على ألمانيا بطل كأس العالم (1-0).. وسويسرا تمنع نيمار (1-1).. بعد تعادل الأرجنتين وإسبانيا، البرازيل وألمانيا تتخبطان.. جميع التوقعات خارج النافذة".

وأضافت "يوفي يستهدف بايرن.. ليس فقط ليفاندوفسكي ليحل محل هيجواين، لكن هناك أيضًا بواتينج لتعزيز الدفاع.. العملية جاهزة للبدء وحصار على جواو كانسيلو".

أما صحيفة "توتوسبورت"، فعنونت: "يوفنتوس يمكن أن يغلق صفقة سيسكا.. جولوفين، نقطة التحول.. اليوم أو غدًا محادثات جديدة مع الروس.. ماروتا الذي لديه بالفعل اتفاق مع اللاعب، بإمكانه أن يقنع سيسكا موسكو من خلال تقديم نسبة مئوية من التحويل في المستقبل".

وأضافت "صدمة ألمانيا، والبرازيل.. المكسيك جعلت الألمان يبكون.. سويسرا أوقفت نيمار بينما ميلينكوفيتش يضحك"، بعد هزيمة ألمانيا أمام المكسيك بهدف نظيف، وتعادل البرازيل مع سويسرا، وتصدر صربيا للمجموعة الخامسة.

وتابعت "ميرابيلي: الثقة في ميلان، جميع اللاعبين الكبار في الروسونيري يريدون البقاء".

وقالت الصحيفة إن سيموني زازا وافق على الانتقال إلى تورينو بداية من الموسم الجديد.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ونحن نشاهد الفرق الكبيرة تسقط.. إيطاليا، إنه الندم بسبب كأس العالم".

وأضافت "ألمانيا تسقط أمام المكسيك، وسويسرا توقف البرازيل، بعد إيقاف الأرجنتين، مفاجآت أخرى.. أبطال العالم يهزمون في أول ظهور لهم".

وأردفت "هدف كوتينيو غير كاف للمرور، والأشقر نيمار يشعر بالإحباط"، بعدما تعرض نيمار للعنف والخشونة طوال المباراة من قبل لاعبي سويسرا من أجل إيقافه.

وأكملت "ميرابيلي: سيكون ميلان الحقيقي، اللاعبون الكبار سيبقون بالفريق ونستهدف تعاقدات جديدة"، وكشفت الصحيفة عن أن غدًا قد يصدر قرار اليويفا بشأن ميلان، ومعرفة هل سيعاقب الناس بعدما رفض يويفا طلب التسوية الذي قدمه ميلان.

المصدر: كووورة